Profesyonel fotoğrafçı ve kameramanların merakla beklediği "Fotoğrafçılık ve Video Ekipmanları Etkinliği", Samsun’da ilgiyle gerçekleşti.

Onlarca teknoloji firmasının katıldığı Fotoğrafçılık ve Video Ekipmanları Etkinliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon’da yapıldı. 1 gün süren etkinlikte ulusal ve uluslararası birçok teknoloji firması kurdukları stant ile meraklılarına fotoğraf makinesi, kamera, lens, hafıza kartı, canlı yayın ve sektörde kullanılan birçok ekipmanın kullanım deneyimi fırsatı sunuldu.

Etkinlik hakkında bilgi veren ünlü bir firmanın eğitim sorumlusu Aykut Kılıç, "Etkinliğin amacı, güncel teknolojileri tüm şehirlerde bulunan fotoğrafçılar, kameramanlar, içerik üreticileri ve profesyonellere göstermek. Etkinlikte ayrıca son model kamera ve ekipmanlar ziyaretçiler tarafından deneyimleniyor. Bu ekipmanları kullanan kişiler, ürünler hakkında fikir sahibi oluyorlar ve yetkililerden de bilgi alabiliyorlar. Birçok firma burada stant açarak vatandaşlarla iletişime geçiyor. Bu kadar değerli makine ve lenslere erişebilmek, onları deneyimlemek herkes için kolay olmuyor. O nedenle farklı şehirlere giderek, insanların fikir sahibi olmasını istiyoruz. Tek gün süren etkinliğimizde insanlar istediği makineyi, lensi, hafıza kartını kullanıp, deneyimleyebiliyor. Ayrıca çektikleri fotoğrafları kendilerine alıp stüdyolarında da inceleyebiliyorlar. Etkinliğe özel indirimler de var. Buradan direkt satış yapılmıyor ama yönlendirme ile indirimlerden ziyaretçileri faydalandırabiliyoruz. Ticari anlamda son dönemde video, fotoğrafın önüne geçtiği için iyi video çeken makinelere rağbet daha çok oluyor. Videoda Fx3 model makine, fotoğraf öncelikliler ise A7 serisinin RV serisi rağbet görüyor. En çok bu 2 model merak edilip, inceleniyor" dedi.

Yoğun ilgi gören etkinlikte profesyoneller ve ziyaretçiler almak istedikleri ekipmanlar hakkında firma yetkililerinden bilgi alırken aynı zamanda bu ekipmanları deneyimle fırsatı da buldular.