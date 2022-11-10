Adana Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosunda görev yapan fotoğraf sanatçısı Gamze Bozkaya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliğinde düzenlenen "Ulaşınca Başlar" isimli fotoğraf yarışmasında iki ödül birden aldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosunda görev yapan fotoğraf sanatçısı Gamze Bozkaya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliğinde düzenlenen "Ulaşınca Başlar" isimli fotoğraf yarışmasında iki ödül birden aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliğinde düzenlenen "Ulaşınca Başlar" isimli fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı.

452 kişinin ve 1500 tren fotoğrafıyla yarıştığı Türkiye’nin yük - hızlı ve ekspres trenlerinin insan, doğa, yaşam temaları göz önüne alınarak değerlendiği fotoğraf yarışmasında Adana Büyükşehir Belediyesi Basın Biriminde fotoğrafçı olarak görev yapan Gamze Bozkaya, Karaisalı Varda Köprüsünde kavuşmayı çektiği “varda ile kavuşma” isimli fotoğrafıyla 2. oldu. Bunun yanı sıra yine aynı yarışmada Adana’nın Seyhan Nehrinde bulunan tarihi demir köprü ile Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesinde işletilen gondolla kavuşmasını ölümsüzleştirdiği fotoğraf ile mansiyon ödülüne layık görüldü.

Bozkaya, ödül aldıktan sonra yaptığı açıklamada, “Trenler benim için bir yaşam biçimi. Ben demiryollarının sesiyle büyüdüm ve fotoğraflamak için her fırsatta raylara koştum. Bu nedenle ödüllerin bende değeri çok fazla. Adana’da çektiğim bu fotoğraflarla ödülleri kazanmam Adana’ya armağandır” dedi.