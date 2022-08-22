Fotoğraf sanatının duayen isimleri, Konya’nın Beyşehir ilçesinde bu yıl 11’incisi düzenlenen Sille Sanat Sarayı Üyeler Buluşması etkinliğinde bir araya geldi.

Fotoğraf sanatının duayen isimleri, Konya’nın Beyşehir ilçesinde bu yıl 11’incisi düzenlenen Sille Sanat Sarayı Üyeler Buluşması etkinliğinde bir araya geldi.

3 gün süren etkinlikte Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi’nde sergi açılışları gerçekleştirildi. Yurdagül Savaşçı ve Seyit Ali Ak kupalarının takdimi, fotoğraf sunumları yapıldı. Ardından Sille Sanat Sarayı unvan, rozet ve sertifikaları fotoğrafçılara verildi. Fotoğrafçılar, Beyşehir’deki etkinliklerde farklı alanlara da götürülerek fotoğraf mesaisi yaptı. Yeşildağ Leylekler Vadisi, Eflatunpınar Anıtı, tarihi Eşrefoğlu Camisi, Sonsuz Şükran Köyü, nilüfer bahçesi ve Beyşehir Gölü’nde günbatımı, farklı doğal ve tarihi mekanlarda çekim yapan Beyşehir’in konukları, yörenin coğrafyasına hayran kaldı. Fotoğrafın duayen isimleri çekim için Eşrefoğlu Camisi avlusunda semazenlerle de bir araya geldi. Semazenler caminin avlusunda sema yaparken, fotoğrafçılar tarihi mekanla birlikte en güzel kareyi yakalayabilmek için dakikalarca mesai yaptı.