Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı Fotoğraf Makinesi Müzesi, önemli bir sanat etkinliğine ev sahipliği yaptı. Fotoğraf sanatçısı Ahmet Berber, "Mescid-i Aksa Kudüs" başlıklı fotoğraf sunumunu gerçekleştirdi.

Sunumda, sanatçı Ahmet Berber, fotoğrafçılığa olan bakış açısını paylaştı. 1967 doğumlu olan Berber, sanat okulunu Malatya’da tamamladıktan sonra üniversite eğitimini uluslararası ilişkiler alanında bitirdiğini belirtti. 35 yılı aşkın bir süredir fotoğrafçılık yapan Berber, fotoğrafın onun için sadece bir araç olduğunu, hedeflerine ulaşmak için kullandığı bir dil olarak değerlendirdiğini ifade etti. Berber, fotoğrafın gücüne dikkat çekerek, "Algılar, ışık üzerinde yayılıyor. Dünya, göz medeniyeti ve söz medeniyeti arasında büyük bir savaş veriliyor" dedi.

Sunumda ayrıca, 2015 yılında Suriye’nin Reyhanlı bölgesinde tanıştığı Rabia Bebek’in hikayesi de yer aldı. Berber, küçük kızı Hatice Beren’in oyuncaklarını, oradaki çocuklara ulaştırmasını istediğini, bu oyuncaklardan birinin de Rabia Bebek olduğunu anlattı. Berber, "Rabia Bebek ile birçok kare çektim, onunla bir iz sürmeye başladım. Bir oyuncak, bir fotoğraf karesiyle bir hikayeye dönüşebilir" diyerek bu özel hikayeyi aktardı.

Sunumda Kudüs’ün tarihi, Mescid-i Aksa’nın manevi atmosferi ve Filistin halkının günlük yaşamını yansıtan etkileyici kareler yer aldı. Etkinlik, katılımcılarla birlikte toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.