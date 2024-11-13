BİLSAM Güz Dönemi Atölye çalışmaları kapsamında düzenlenen “Fotoğraf Sunumu ve Gezi Atölyesi” etkinliği, kursiyerlerine unutulmaz bir sonbahar deneyimi sundu.

Fotoğraf Sanatçısı Alişan Hayırlı’nın rehberliğinde gerçekleştirilen gezi, Yeşilyurt ilçesi ile Yakınca, Gündüzbey ve Banazı’yı kapsayan bir rota izledi. Gezinin başlangıcı Beylerderesi mevkiinde olurken daha sonra Yeşilyurt Taftacık Mevkii, Gedik Seyir Terası ve Yeşilyurt Kültür Merkezi’nde bulunan Çoban ve Cezaevi Müzesi gezildi. Kursiyerler, doğal güzellikler ve tarihi mekanlar arasında fotoğraf çekerek, her durakta farklı bir manzara ile karşılaştılar. Ardından, Şahin Tepesi üzerinden Kızılkaya ve Katırcıyolu mevkilerinden geçilerek Gündüzbey’e ulaşıldı.

Kızılkaya Mevkiinde, kursiyerler İsmet Sarıbaş’a ait kiraz bahçesinde fotoğraf çekerken kiraz ağaçlarının kızıla boyanmış muazzam manzarasına hayran kaldılar. Gündüzbey’de, Çortunbaşı ve Paracık mevkilerinin sonbahar renkleriyle bezeli doğasında fotoğraflar çekilirken Çortunbaşı mevkiinde bulunan Nurettin Bozdağ’a ait bahçede de kursiyerlere meyve ikramı yapıldı.

Kursiyerler Banazı’da geleneksel bilik ekmeği yapan bir yerde tandır fotoğrafları da çekerken özellikle Gündüzbey ve Banazı’daki sonbahar manzaraları kursiyerleri büyüledi. Fotoğrafçılık becerilerini geliştirirken aynı zamanda doğayla iç içe olma fırsatı bulan kursiyerler, BİLSAM yetkililerine ve geziye destek veren Yeşilyurt Belediyesi’ne teşekkürlerini ilettiler.