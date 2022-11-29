Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) işbirliğinde ‘Kökler’ temasıyla bu yıl 12’ncisi düzenlediği Uluslararası Fotoğraf Festivali’nin (BursaFotoFest) konuk ülkesi, TÜRSOY üyesi Türk devletleri olacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) işbirliğinde ‘Kökler’ temasıyla bu yıl 12’ncisi düzenlediği Uluslararası Fotoğraf Festivali’nin (BursaFotoFest) konuk ülkesi, TÜRSOY üyesi Türk devletleri olacak.

Türkiye’nin ilk, dünyanın ise sayılı etkinliklerinden olan ve 12’inci yılında ‘Kökler’ temasıyla 2-9 Aralık tarihleri arasında yapılacak BursaFotoFest’in tanıtımı, BUSKİ Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya; Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, BUFSAD Başkanı Serpil Savaş, Küratör Beyhan Özdemir ve Yardımcı Küratör Fahrettin Beceren de katıldı. 9 Aralık’a kadar sürecek olan etkinlik çerçevesinde sergilerin yanı sıra gösteriler, sanatçı konuşmaları, ustalarla söyleşi ve portfolyo değerlendirmeleri gibi birçok yan organizasyon da düzenlenecek. BursaFotoFest’in mekanı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM) olacak.

16 ülke 200 fotoğrafçı

Küratörlüğünü Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Beyhan Özdemir’in üstlendiği BursaFotoFest 2022’ye ‘Türkiye, ABD, Azerbaycan, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, İngiltere, İran, İspanya, İtalya, KKTC, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Romanya ve Sırbistan’dan’ 200 fotoğraf sanatçısı katılacak. Festivalde 116 sergi ve 45 fotoğraf gösterisi yer alacak, etkinlik boyunca 2000’den fazla fotoğraf sergilenmiş olacak. Sergiler, Merinos AKKM Fuar Alanı’na kurulacak özel alanlarda fotoğraf severler ile buluşacak. Festival çerçevesinde, gösteriler, sanatçı konuşmaları, ustalarla söyleşi ve portfolyo değerlendirmeleri gibi birçok yan etkinlik de düzenlenecek.

Bulgaristan’dan Vera Haciska, İtalya’dan Valter Bernardeşi ve Vircilyo Bardosi, İspanya’dan Gabriel Brau Gelabert, Sırbistan’dan Vladimir Zivojivoniç, Özbekistan’dan Kurtveliyev Ernes Fevzieviç ve Azerbaycan’dan Nurlan Tahirli ile Türkiye’den sevilen oyuncu Engin Altan Düzyatan, Timurtaş Onan, Dora Günel ve Tahir Ün’ün eserleri, etkinlikte fotoğraf severlerle buluşacak. Festivalin onur konuğu ise Türkiye’nin fotoğraf dalında ilk akademisyeni olan Prof. Dr. Güler Ertan olacak.

Festivalde; Bursa’nın yanı sıra Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Tokat ve Van’dan fotoğrafçıların sergileri de yer alacak. Festivalin konuk ülkesi ise Bursa’nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olması nedeniyle TÜRKSOY üyesi ülkeler olacak. Bu bağlamda Azerbaycan, KKTC, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’dan fotoğrafçılar, eserleri ile organizasyona değer katacak.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, fotoğrafın geçmişten geleceğe uzanan köprü olduğunu belirterek, Türkiye’nin ilk, dünyanın ise sayılı fotoğraf festivallerinden biri olan Fotofest’in 12’incisini gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

BUFSAD Başkanı Serpil Savaş da Bursa’nın fotoğraf şehri olduğunu, dört mevsimi dolu dolu yaşadığını vurguladı. Savaş, festivalin 12’ncisinin düzenlemesine büyük katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Kent Konseyi’ne teşekkür etti.

Festivalin Küratörü Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Beyhan Özdemir ise Türkiye’de birçok belediyenin çeşitli fotoğraf ya da sanat etkinlikleri yaptığını, ancak bunların bireysel ya da ara verilmiş festivaller olduğunu söyledi. Özdemir, Bursa’nın 12 yıldır aralıksız sürdürdüğü Türkiye’nin en geniş ve katılımlı fotoğraf festivalinin hem kentin hem de Türkiye’nin tanıtımına büyük katkılar sağladığını vurguladı.

Yardımcı Küratör Fahrettin Beceren de tüm sanatseverleri Fotofest’e davet etti.