Multi Türkiye bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Okan Yavaş, 1 Ağustos 2022 itibarıyla Forum Mersin Alışveriş Merkezi Müdürü oldu.

Ege Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunu olan Okan Yavaş, Hollanda Avans

Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret ve Yönetim bölümünde eğitimini tamamladı.

Kariyerine 2012 yılında İzmir’de Forum Bornova AVM’de başlayan Yavaş,

iki yılın ardından Multi Türkiye’de Kiralama bölümünde görev aldı. Kariyerine 2014-2017 yılları

arasında Forum Magnesia’da, 2017-2022 arasında ise Forum Ankara Outlet Alışveriş

Merkezi’nde AVM Müdürü olarak devam etmiştir.

Sektörün deneyimli yöneticilerinden Okan Yavaş, bundan sonraki süreçte Forum Mersin’de

AVM Müdürü olarak kariyerine devam edecek.

