Forum Diyarbakır AVM’de 2 Eylül itibariyle 7’den 70’e kitapseverleri buluşturacak kitap festivali başlıyor.

Forum Diyarbakır AVM’de 2 Eylül itibariyle 7’den 70’e kitapseverleri buluşturacak kitap festivali başlıyor.

Anayurt Yayınları tarafından 2 Eylül ve 2 Ekim tarihleri arası Forum Diyarbakır ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve binlerce kitabı ziyaretçilerle buluşturan kitap şenliği, kitapseverlerin ilgisine sunuldu. Geniş bir alana kurulan festival, fiziki mesafe kurallarına uygun olarak 7’den 70’e tüm kitapseverleri ağırlamaya başlayacak. Dünya klasiklerinden yeni çıkan kitaplara, en çok okunanlardan çocuk kitaplarına kadar geniş bir yelpazede hizmet sunan, binlerce kitabı 5 TL’den başlayan indirimli fiyatlarla kitapseverlerle buluşturan festival, hafta içi hafta sonu her gün saat 10.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.