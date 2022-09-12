Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Milli Teknoloji Hamlesi çalışmaları çerçevesinde düzenlenen ’Rafadan Tayfa, Teknolojik Tayfa’ müzikli gösteri etkinliğiyle çocuklar doyasıya eğlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Milli Teknoloji Hamlesi çalışmaları çerçevesinde düzenlenen ’Rafadan Tayfa, Teknolojik Tayfa’ müzikli gösteri etkinliğiyle çocuklar doyasıya eğlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Milli Teknoloji Hamlesi çalışmaları çerçevesinde düzenlenen ’Rafadan Tayfa, Teknolojik Tayfa’ müzikli gösteri etkinliğiyle Forum Diyarbakır AVM’ye aileleriyle gelen çocuklar doyasıya eğlendi. 19.00 ve 21.00 saatlerinde, iki ayrı seans olarak sahnelenen ücretsiz gösteriyle; yerli üretim, yapay zeka, bilim tarihi, planetaryum, robotik kodlama, teknoloji üreten bir nesil, havacılık ve uzay teknolojileri konu başlıkları ele alınarak çocuklar Milli Teknoloji Hamlesiyle tanıştırıldı.