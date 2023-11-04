Kayseri’de bir grup öğrenci, ellerinde dövizlerle Forum Kayseri’de bulunan Starbucks isimli kafe önünde İsrail’i protesto etti.

Forum Kayseri AVM önünde toplanan öğrenciler, İsrail saldırısı altında bulunan Filistin’e destek verirken ellerinde bulunan ’Kayseri’den Gazze’ye direnişe selam olsun’ ve ’Siyonizm ölümdür, zulümdür, kandır. Bekle çocuğum seni diriltecek İslam’dır’ yazılı dövizlerle İsrail’i protesto etti.

Yaşlı, kadın, çocuk demeden 7 Ekim’den bu yana saldırılarına devam eden İsrail’e sloganlarla tepki gösteren grup, bir süre sonra olaysız şekilde dağıldı.