Şampiyonada pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sıradaki durak Singapur’da olacak. Sezonun 17. yarışı 5 bin 63 metrelik Marina Bay Pisti’nde 61 tur üzerinden yapılacak. Singapur Grand Prix’sinin sıralama turları yarın TSİ 16.00, yarış ise 2 Ekim Pazar günü 15.00’te başlayacak.

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