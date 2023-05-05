Formula 1’de sezonunun beşinci yarışı ABD’nin Miami şehrinde düzenlenecek.

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonu olarak görülen Formula 1’de sezonun beşinci yarışı ABD’nin ev sahipliğinde yapılacak. Miami Grand Prix’si, 5 bin 412 metrelik uzunluğundaki Miami Uluslararası Otodromu’nda 57 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Red Bull’un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen kazanmıştı. İlk kez geçtiğimiz yıl yapılan Miami Grand Prix’sinde

Verstappen 1:31.361 derecesiyle pistteki en hızlı turun sahibi olarak yer alıyor.

Son olarak yapılan Azerbaycan Grand Prix’sini Red Bull’un Meksikalı pilotu Sergio Perez kazanmıştı.

Yarışta sıralama turları yarın TSİ 23.00’de, yarış ise pazar günü TSİ 22.30’da başlayacak.

Miami Grand Prix’si öncesinde pilotlar ve takımlar sıralaması ilk 5’i şöyle:

Pilotlar

1 - Max Verstappen (Hollanda): 93 puan

2 - Sergio Perez (Meksika): 87 puan

3 - Fernando Alonso (İspanya): 60 puan

4 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 48 puan

5 - Carlos Sainz (İspanya): 34 puan

Takımlar

1 - Red Bull: 180 puan

2 - Aston Martin: 87 puan

3 - Mercedes: 76 puan

4 - Ferrari: 62 puan

5 - McLaren: 14 puan