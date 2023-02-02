Kayserispor eski yöneticisi Mustafa Tokgöz ile Beşiktaş Asbaşkanı Serhan Çetinsaya arasında ’Kayserispor mu, Beşiktaş mı kazanır’ iddiasının sonucunda alınacak 100 formanın parasının, SMA hastası Melih Eymen Ceylan’ın hesabına yatırılması kararlaştırıldı.

Kayserispor eski yöneticisi Mustafa Tokgöz ile Beşiktaş Asbaşkanı Serhan Çetinsaya arasında ’Kayserispor mu, Beşiktaş mı kazanır’ iddiasının sonucunda alınacak 100 formanın parasının, SMA hastası Melih Eymen Ceylan’ın hesabına yatırılması kararlaştırıldı.

Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanan müsabaka öncesinde Kayserispor eski yöneticilerinden Mustafa Tokgöz ile Beşiktaş Asbaşkanı Serhan Çetinsaya, ’Maçı kim kazanır’ iddiasına girmişti. Sosyal medya üzerinden karşılıklı yazışmalar ile gerçekleşen iddiaya göre maçı kaybeden takımın yöneticisi, kazanan takımın formasından 100 adet alıp dağıtacaktı. Müsabakayı 2-0’lık sonuçla kazanan Beşiktaş, iddiayı kaybeden Mustafa Tokgöz olmuştu.

Mustafa Toköz, kaybettiği iddia sonrasında 100 forma bedeli olan 75 bin TL’yi SMA hastası Melih Eymen Ceylan’ın hesabına yatırmayı teklif etti. Çetinsaya’nın onayı ile forma parasının Melih Eymen’in hesabına yatırılması kararlaştırıldı.