Düzce’nin Gümüşova ilçesinde forklift ile duvar arasında sıkışan fabrika işçisi ağır yaralandı.

Olay, Gümüşova ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada çalışan Taner Efe T., forklift ile duvar arasında sıkıştı. Belden aşağısı sıkışan işçiyi gören çalışma arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Ağır yaralanan Taner Efe T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.