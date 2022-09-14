Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) ile Antalya Gastronomi Eğitimcileri Derneği (AGEB) Yönetim Kurulu üyeleri, Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş’yi (ANFAŞ) ziyaret etti. ANFAŞ Satış Müdürü Gökhan Küreli tarafından ağırlanan üyeler, 17-20 Ocak 2023’te yapılacak 29’uncu Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (FoodProduck) ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Toplantıda, ANFAŞ Fuarcılık danışmanı Hakan Biricik de hazır bulundu.

Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) ile Antalya Gastronomi Eğitimcileri Derneği (AGEB) Yönetim Kurulu üyeleri, Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş’yi (ANFAŞ) ziyaret etti. ANFAŞ Satış Müdürü Gökhan Küreli tarafından ağırlanan üyeler, 17-20 Ocak 2023’te yapılacak 29’uncu Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (FoodProduck) ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Toplantıda, ANFAŞ Fuarcılık danışmanı Hakan Biricik de hazır bulundu.

Görüşmede, ANFAŞ-TAFED ve AGEB’in uzun yıllar süren birlikteliğinin devamı yönünde yeniden el sıkışılırken, çeyrek asrı aşkın fuarcılık tecrübesiyle sektörü Antalya’dan dünya pazarlarıyla buluşturan ANFAŞ’ın önemine değinildi. Mutfak etkinlikleri ile ilgili planlamaların da yapıldığı görüşmede konuşan TAFED Başkan vekili Mustafa Erol, Türkiye’den ve dünyanın birçok ülkesinden üst düzey şefleri, Antalya’da tek çatı altında toplayacaklarını ifade etti.

AGEB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Avcı ise bu fuarda yeni sürprizlerle çıtayı üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, etkinliklerin fuar boyunca süreceğine vurgu yaptı.

ANFAŞ Satış Müdürü Gökhan Küreli de fuarda 300’ün üzerinde katılımcıyı misafir edeceklerini hatırlatarak, yurt içinde 70 il ve yurt dışından da 50’nin üzerinde ülkeden 50 binden fazla profesyonel ziyaretçiyle bir araya getirmeyi planladıklarını söyledi. Küreli şimdiden herkesi fuara davet etti.