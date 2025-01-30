Antalya’da yaklaşık bin markanın katıldığı ve 40 bini aşkın ziyaretçinin beklendiği 31. ANFAŞ Food Product’ta Muratpaşa Belediyesi’nin desteklediği kadın kooperatifleri de doğal ve geleneksel yöntemlerle hazırladıkları yiyeceklerle yer aldı.ANTALYA (İGFA) - Antalya’nın en büyük gıda etkinliklerinden biri olan 31. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (Food Product), ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi’nde 28 Ocak’ta başladı. 300 firma ve 1000 markanın katılımıyla devam eden fuara yaklaşık 40 bin kişinin katılımı bekleniyor.

Bu yıl fuarın dikkat çeken katılımcılarından biri de MuratpaşaBelediyesi’nin Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda bulunan kadın kooperatifleri ürün satış mağazasında yer alan kooperatifler oldu. Kooperatifler, erişteden reçele, pekmezden sirkeye, kurutulmuş meyvelerden tarhanaya birbirinden lezzetli, el emeği ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Kadınların el emeği, göz nuruyla hazırladıkları ürünler, fuar ziyaretçilerinden büyük ilgi gördü. Fuar, kooperatiflere yeni iş bağlantıları kurma ve ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırma fırsatı sundu.