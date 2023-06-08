Akasya, Retro Lunapark’ta 11 Haziran tarihine kadar sürecek olan ‘Food for You’ Festivali’ne ziyaretçilerini davet ediyor.

Havaların ısınmasıyla yaz dönemi etkinliklerine başlayan Akasya, 8 - 11 Haziran tarihleri arasında Retro Lunapark’ta düzenlenecek ‘Food for You’ Festivali’ne ev sahipliği yapacak. AVM ziyaretçilerini gerçek bir lezzet yolculuğuna çıkaracak olan festivalde katılımcı markalar, farklı damak zevklerine hitap ederken, aynı zamanda söyleşiler ve workshoplar ile de misafirler keyifli bir deneyim yaşayacak.

Food for You Festival program akışı şöyle açıklandı:

8 Haziran Perşembe saat 14.00

Söyleşi: Gezi, Seyahat, Lezzet

8 Haziran Perşembe saat 15.00

Workshop: Limonata

Workshop: İyi Su Nasıl Olmalı?

8 Haziran Perşembe saat 16.00

Söyleşi: Lezzet ve Gastronomi

8 Haziran Perşembe saat 17.00

Söyleşi: Gurmeler ve Restaurantlar

9 Haziran Cuma saat 14.00

Workshop: Şırdan ve Mumbar Gece Lezzetleri

9 Haziran Cuma saat 16.00

Söyleşi: Türkiye’nin Değişen Seyahat Gastronomisi

9 Haziran Cuma saat 17:00

Workshop: Tako, hamburger, köfte, baklava, börek, hatay döner, şırdan, mumbar, gözleme, kebap, ciğer, kokoreç, balık, mantı, çiğ börek, tereyağ, kuymak, limonata, frozen, çiğköfte, bubble tea, su

10 Haziran Cumartesi saat 14.00

Söyleşi: Gastronominin Dünü, Bugünü, Yarını

10 Haziran Cumartesi saat 15.00

Söyleşi: Mutfak ve Kariyer

10 Haziran Cumartesi saat 16.00

Workshop: Hamburger Tarifi

Workshop: Adana Böreği

10 Haziran Cumartesi saat 18.00

Workshop: Taco

11 Haziran Pazar saat 14.00

Workshop: Tereyağlı Kuymak

11 Haziran Pazar saat 15.00

Söyleşi: Bursa Gastronomisi

11 Haziran Pazar saat 16.00

Söyleşi: Hamburgerin Tarihçesi

11 Haziran Pazar saat 17.00

Söyleşi: Masterchef’te Yarışmacı Olmak

11 Haziran Pazar saat 18.00

Söyleşi: Sokak Lezzetleri