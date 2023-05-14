Gaziantep ALG Spor, TFF Kadınlar Futbol Süper Ligi Play-Off yarı final ilk maçında başkent deplasmanında Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget’e 3-1 mağlup oldu.

TFF Kadınlar Futbol Süper Ligi Play-Off çeyrek finalinde Beşiktaş’ı saf dışı bırakan Gaziantep ALG Spor, Fatih Vatan’ı geçerek yarı finale yükselen Fomget ile Ankara’da karşılaştı. Osmanlı Stadyumunda oynanan yarı final ilk maçında ilk yarıyı Fomget 1-0 önde kapatırken ikinci yarıda daha baskılı bir oyun ortaya koyan Gaziantep ALG Spor, 52. dakikada Kipoyi ile eşitliği sağladı. Ev sahibi Fomget 65 ve 90+3. dakikalarda bulduğu gollerle zorlu karşılaşmayı 3-1 galip bitirerek avantajlı skor elde eden taraf oldu. Yarı final ilk maçında mağlup olan Gaziantep ALG Spor, tur şansını Beşiktaş maçında olduğu gibi ikinci maça bırakırken rövanş maçı ise 20 Mayıs Cumartesi günü Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda oynanacak.

"Turu geçeceğimize inanıyoruz"

Gaziantep ALG Spor genç antrenörü Salih Öner, çift ayaklı maçta her şeyin olabileceğini belirterek, "Aslında iyi mücadele ettik, kazanmak için her şeyi yaptık ama rakibimiz fırsatları iyi kullandı. Ayrıca hakemlerimizin de biraz daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Bugün belki iyi sonuç almadık ama ikinci maçta taraftarlarımızın desteğiyle kazanıp finale çıkacağımıza inanıyorum. Tüm Gaziantepli taraftarlarımız haftaya Kalyon Stadyumuna bekliyorum" diye konuştu.