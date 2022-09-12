Şahinbey Belediyesi’nin 09-11 Eylül tarihleri arasında Şahinbey Parkında düzenlediği 5. Uluslararası Folklor Festivali organizasyonunun final gecesine Madrigal Grubu damgasını vurdu.

Şahinbey Belediyesi’nin 09-11 Eylül tarihleri arasında Şahinbey Parkında düzenlediği 5. Uluslararası Folklor Festivali organizasyonunun final gecesine Madrigal Grubu damgasını vurdu.

Şahinbey Belediyesinin ev sahipliğini yaptığı ve 10 ülkenin katıldığı 5. Uluslararası Folklor Festivalinin birinci gününde Kubat, ikinci gününde ise Buray sevenleri ile bir araya gelerek hayranlarına unutulmaz gece yaşattılar. Festivalin son gününde ise özellikle gençlerin çok beğendiği alternatif rock müziğinin sevilen grubu Madrigal, sahne aldı. Konsere saatler öncesinden gelen gençler, alanı doldurup, binlerce kişi hep bir ağızdan şarkılara eşlik ettiler.

“Bu geleneğimizi sürdüreceğiz”

Tüm katılımcı ülkelere plaket veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Üç gün süren 5. Uluslararası Folklor Festivalimizi tamamladık. Şehrimize dünyanın dört bir tarafından 10 ülke geldi. Festivalimize katılan tüm ülkelere çok teşekkür ediyorum. Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz bir Uluslararası Folklor Festivalimizin daha sonuna geldi. Önümüzdeki yıllarda daha fazla katılımcı ülkeyle devamını sağlayacağız. Yeşil Vadi Millet Bahçemizin içerisinde Kırgız çadırlarını ve otağını Şahinbey’imize getirdik. Tesisimizin açılışını 25 Aralıkta geçekleştireceğiz. Ata binmek isteyen herkese bu imkânı ücretsiz bir şekilde sunacağız. Ata sporlarımızı orada yaşatacağız” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin en genç nüfusuna sahibiz”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey’in genç bir nüfusa sahip olduğunu ifade ederek, “Türkiye’nin en genç ve en çalışkan nüfusu Şahinbey’de. Türkiye’de en fazla çocuk Şahinbey’de doğarken en fazla evlilik oranı da yine bizim ilçemizde gerçekleşiyor. Şahinbeyli olmaktan gurur duyuyorum” diye konuştu.