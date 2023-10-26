İzmir’de, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Folkart tarafından hazırlanan “Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk” sergisi Folkart Gallery’de ziyarete açıldı.

Nâzım Hikmet’in Kuvâyi Milliye Destanı’ndaki unutulmayan bir dizeden ilham alınan ve hazırlanışı tam yedi yıl süren; Proje Direktörlüğü’nü Folkart Gallery Genel Koordinatörü Fahri Özdemir’in yaptığı sergi “Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk” adını taşıyor.

Cumhuriyeti’mize saygı duruşu

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut SANCAK, Folkart’ın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi olarak yıllardır hazırlandıkları bu çok kıymetli serginin, Cumhuriyeti’mizin 100’üncü yılına bir saygı duruşunda bulunma ve Mustafa Kemal Atatürk’e minnet gösterme amacı taşıdığını belirtti.

Yayımlanmamış fotoğraflar

Yıllardır tamamlanması için büyük gayret gösterilen sergide, büyük dahi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’de ilk kez kamuoyu ile paylaşılan 150 adet yayımlanmamış fotoğrafıyla birlikte, Atatürk’ün kullandığı, bilinmeyen birçok obje de bulunuyor.

Bu objeler arasında Atatürk’ün sigara tabakaları, bastonu, kravatı gibi örnekler yer alıyor. Atatürk’ün bazı kişilere imzaladığı fotoğraflarla birlikte yerli ve yabancı fotoğrafçıların çektiği fotoğraflar, serginin dikkat çekici bölümünü oluşturuyor.

Yazışmalar, madalyalar, özel eşyalar

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün özel yazışmalarının orijinalleri, el yazması mektupları, madalyalar, en kritik anlardaki telgrafları, serginin bir başka dikkat çekici unsurları arasında. Sergide, Atatürk’ün kendi el yazmaları, annesi Zübeyde Hanım’ın mektubu, Atatürk ile ilgili dönem afişleri, belgeler ve birçok dönemsel gazete ve dergi örnekleri, yüz yıl önce kullanılan Cumhuriyet ve Atatürk için üretilmiş çok özel objeler yer alıyor.

Kurtuluşun görsel bütünlüğü

Sergi Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’nın “hasta adamı” diye nitelendirilip, 1918 yılı sonlarında neredeyse ölüm döşeğinde olarak tanımlandığı bir dönem ile çok zor koşullarda sürdürülen Kurtuluş Savaşı sonrası Cumhuriyeti’mizin kuruluşunun ilk yılları arasındaki çok büyük serüveni, görsel bir bütünlükle yansıtıyor.

Koleksiyonerlerin gönüllü desteği

Folkart Gallery, ayrıca bu özel sergiyle ilgili Türkiye’nin değerli Atatürk koleksiyonerlerinden de gönüllü destek aldı. İzmir’de halka ücretsiz sunumu Nisan 2024’te sona erecek bu kıymetli sergi bir Folkart Prodüksiyonu olarak, önce Ankara, sonra İstanbul’da sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Atatürk’e minnet göstermek

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, uzun yıllardır yaptıkları çalışmalar, katıldıkları müzayede ve benzeri girişimler neticesinde, Türkiye’nin en önemli Atatürk Koleksiyonu’na sahip olduklarını ve bununla gurur duyduklarını söyledi. Mesut Sancak, çok büyük emek verilerek hazırlanan “Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk” adlı bu serginin, Cumhuriyeti’mizin 100. yılına büyük bir saygı duruşunda bulunmak ve Atatürk’e minnet göstermek olduğunu dile getirdi.

Yüzbinlerce İzmirlinin ziyaret etmesinin beklendiği sergi, 29 Ekim-31 Mart tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.