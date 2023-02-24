CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, Mersin Büyükşehir Belediyesinin kentte ağırladığı depremzedeler için oluşturduğu yaşam alanlarını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Foggo, "Belediye inanılmaz biçimde örgütlenmiş. Hemen depremzedeleri yerleştirecek alanlar oluşturulmuş" dedi.

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, Mersin Büyükşehir Belediyesinin kentte ağırladığı depremzedeler için oluşturduğu yaşam alanlarını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Foggo, "Belediye inanılmaz biçimde örgütlenmiş. Hemen depremzedeleri yerleştirecek alanlar oluşturulmuş" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin daveti üzerine kente gelen CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, Büyükşehirin deprem sonrası atılacak adımlar ve yapılacak çalışmalar için STK’lar, yöre dernekleri, odalar, sendikalar ve iş insanlarıyla gerçekleştirdiği buluşmalara katıldı. Ardından Büyükşehirin kentte ağırladığı depremzedeler için hayata geçirdiği çalışmaları da yerinde inceleyen Foggo, yetkililerden bilgi aldı. Büyükşehir tarafından depremzedeler için yaşam alanına dönüştürülen Tarsus Gençlik Kampı, Berdan Konuk Evi, Yenişehir Fuar Alanı ve Davultepe Öğrenci Yurdu’nu ziyaret eden Foggo, depremzedelerle sohbet etti, alanları gezerek incelemelerde bulundu. Büyükşehir’in koordinesinde depremzedeler için ekmek yapan ve örgü ören kadınlarla da bir araya gelen Foggo, bu eylemin, dayanışmanın en büyük örneği olduğunu vurguladı.

"Belediye inanılmaz biçimde örgütlenmiş"

Büyükşehirin kent genelinde gerçekleştirdiği çalışmaları takdir eden Foggo, "Çok acı bir olay yaşadık ve bu acı hepimizde devam ediyor. 400 binin üzerinde depremzedenin burada olması, ‘Nasıl olacak, acaba belediye ne yapacak, biz ne yapabiliriz?’ düşüncesiyle Mersin’e geldim, ama belediye inanılmaz biçimde örgütlenmiş. Hemen depremzedeleri yerleştirecek alanlar oluşturulmuş. Mesela Fuar Alanı’na gittim. Fuar Alanı hemen odalara bölünmüş ve depremzedelerin rahat edebileceği bir şekle çevrilmiş. Ama sadece onunla da kalmamışlar. Çocuklar için alanlar yapmışlar. Orada görev yapan psikologlar var, sağlık odası var. İnsanların kaydı alınıyor, gıda, sağlık, ilaç gibi ihtiyaçları gideriliyor" ifadelerini kullandı.

"Tarsus’ta da insanlara rahat edebilecekleri alanlar oluşturulmuş"

Berdan Konuk Evi ve Tarsus Gençlik Kampına da gittiğini belirten Foggo, insanların rahat edebilecekleri yaşam alanlarının oluşturulmasının kendisini çok memnun ettiğini söyleyerek, "Tarsus’ta da, insanlara rahat edebilecekleri alanlar oluşturulmuş. Ama en önemlisi, deprem sonrası oluşan travmaya ilişkin psikologlar destek veriyor. Orada da çocuklar için alanlar oluşturulmuş" ifadelerini kullandı. Depremden hemen sonra inanılmaz bir dayanışma oluştuğuna dikkat çeken Foggo,"Tarsus’ta da kadınlar ekmek yapıp depremzedelere dağıtıyorlar. Çocuklara kazak, atkı ve şapka örüyorlar. Bunu da dayanışma ruhuyla yapıyorlar. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.