Türkiye Yelken Federasyonu 2024 Yılı Faaliyet Programı’nda yer alan ILCA 7 Milli Takım Aday Geliştirme Kampı 21-26 Ekim 2024 tarihleri arasında İzmir’in Foça İlçesinde (Mark Warner Phokaia Beach Resort ev sahipliğinde yapıldı.İZMİR (İGFA) - Kampa Foça’da doğup büyüyen, yelken sporuna Foça’da başlayan ama spor hayatlarına İstanbul ve Çanakkale’de devam eden milli sporcular Berkay Abay ve Mehmet Dalkılıç’ da katıldı. Abay ve Dalkılıç kampın devamında yapılacak Türkiye Yelken Ligi ILCA 1.Ayak yarışlarında yarışmacı olarak yelken basacaklar.

TYF ILCA Olimpik Milli Takım Antrenörü Mustafa Çakır ve Yaşar KABAKÇIOĞLU gözetiminde gerçekleştirilen ILCA 7 Milli Takım Aday Geliştirme Kampı’nda milli sporcular; Fenerbahçe Doğuş Yelken Spor Kulübü’nden Yiğit Yalçın Çıtak, Berkay Abay, Eros Gümüş, Mustafacan Öztuncel ve Mehmet Alican Mutlu, Galatasaray Yelken Kulübü’nden Umut Eyriparmak, Yalıkavak Yelken Spor Kulübü’nden Fevzi Kurt, Çanakkale İçdaş Spor Kulübü’nden Mehmet Dalkılıç ve Era Bodrum Yelken Spor kulübünden Cemre İlham yer aldı.

Kamp kadrosunda yer alan, Foça’da doğup büyüyen, yelken sporuna Foça’da başlayan, spor hayatlarına İstanbul ve Çanakkale’de devam eden milli sporcular Berkay Abay ve Mehmet Dalkılıç, başarılı bir kamp dönemi geçirdiklerini bu arada memleket hasretlerini de gidermeye çalıştıklarını söylediler.

Spor hayatına ailesinin işi dolayısıyla taşındıkları Çanakkale’de İçdaş Yelken Kulübünde devam ettiğini belirten Mehmet Dalkılıç milli takım aday geliştirme kampı ve yelken Ligi yarışları için Foça’da bulunmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Mehmet Dalkılıç; ” Çanakkale İçdaş spor kulübünde hem ILCA 7 sporcusu hem de antrenörlük, eğitmenlik yapıyorum. Foça’da doğdum. Bu topraklarda, bu sularda antrenman yaparak başladım. Şu anda da burada yarışıyor olmaktan çok mutluyum. Foça gerçekten bu güne kadar bir sürü milli sporcu çıkarmış bir yer. Çok güzel bir parkuru var. Çok güzel denizi var. İklim olarak ta bu iş için çok uygun. Foça’da yelken yapmak insana keyif veriyor. Burada yarış için şu anda 200 belki de daha fazla sporcu var. Aralarında birçok milli sporcu da var. Güzel bir yarış olacak umarım. Bütün sporcu arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bol şans diliyorum” dedi.

Foça’da bir haftadır milli takım kampında Los Angeles Olimpiyatlarına hazırlandıklarını devamında Türkiye Yelken Ligi yarışlarına katılacağını belirten Berkay Abay’da doğduğu ve yelkene başladığı suları da, Foça formasıyla kazandığı Avrupa üçüncülüğü ve Balkan Şampiyonluğunu da hiç unutmadığını söyledi. Berkay Abay;” 26 yaşındayım. Şu anda aktif olarak Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübünde ILCA 7 sınıfında yarışmaktayım. 2028 Los Angeles Olimpiyatlarına hazırlanmaktayım. Yelkene 2007 yılında Foça Yelken İhtisas Kulübünde başladım.