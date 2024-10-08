İzmir’in Foça ilçesinde hafta sonu meydana gelen orman yangınında 340 hektar alanın zarar görmesi üzerine bugün ilçede toplanan çevreci vatandaşlar, yangının sorumlularını protesto etti.

5 Ekim 2024 tarihinde çöplükte başlayan yangın, rüzgârın da etkisiyle ormanlık alana sıçramış uzun uğraşlar sonucu gece saatlerinde kontrol altına alınabilmişti. Tespitlere göre bölgede yaklaşık 340 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Yangınla ilgili Foça halkı ve çevreciler, olayın sorumlularını protesto etmek amacıyla bugün Foça çöplük alanda bir araya geldi. Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu üyeleri, mahalle muhtarlarından Deniz Kaptanoğlu ve Hüsnü Kocabıyık, Foça eski belediye başkanlarından Gökhan Demirağ, Yeni Foça eski belde başkanlarından Cengiz Uysal da protesto eylemine katıldı.

Platform başkanı Ramiz Sağlam yaptığı açıklamada, “Foça’da sadece bu yılın ilk 10 ayında 6 büyük orman yangını meydana geldi. Bu yangınlar hektarlarca tarım ve ormanlık alanı yok ederken ardında birçok soru bıraktı. Çıkan yangınlar her ne kadar iklim krizine, havanın aşırı ısınmasına bağlansa da bu yangınlar dolaylı ya da doğrudan insan eliyle çıktı. Foça, Fevzi Çakmak Mahallesi Kapukaya mevkiinde 5 Ekim 2024 tarihinde çıkan yangın sonucunda en az 340 hektarlık tarım ve ormanlık alan yok oldu. Bir düzeltme yapmak istiyoruz; yangın 5 Ekim 2024 tarihinde çıkmadı. Kapukaya mevkiindeki kaçak hafriyat alanında sönmeyen, söndürülmeyen, görülmeyen, görülmek istenmeyen bir yangın günlerdir haftalardır sürüyordu. Kapukaya mevkiinden yükselen dumanlarla ilgili sayısız ihbar yapmamıza rağmen gereği yapılmadığı için 5 Ekim’de yükselen alevler 340 hektarlık ormanlık alanı kül etti. Kapukaya mevkiinden yükselen dumanlarla ilgili en son ihbarımızı 26 Eylül 2024 tarihinde yaptık. Bugün buradan bir kere daha uyarıyoruz, Kapukaya mera alanıdır. Hangi kurum ya da şirket yaparsa yapsın hafriyat dökme alanı değildir. Ne resmi ne de özel hiç bir tesisin buradaki tarım alanlarını yok etmesine izin vermeyeceğiz" dedi.