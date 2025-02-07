İzmir’in Foça ilçesinde sahil güvenlik ekipleri, Aslanburnu mevkiinde sahipsiz bir lastik bot buldu.

Foça Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı, Aslanburnu mevkiinde beyaz renkli fiber karinalı şişme bir lastik bot tespit etti. Sahipsiz olduğu anlaşılan bot, Yenifoça Sahil Güvenlik Kolluk Destek Tim Komutanlığına götürüldü. Yapılan araştırmalarda botun kime ait olduğu henüz belirlenemedi. Bot sahibinin ’sahiplik belgesi’ ile birlikte Foça Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına müracaat etmesi gerektiği belirtildi.