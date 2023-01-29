İzmir’in Foça ilçesinde bulunan Foça Kalesi, diğer adıyla Beş Kapılar Kalesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

İzmir’in Foça ilçesinde bulunan Foça Kalesi, diğer adıyla Beş Kapılar Kalesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Foça Belediyesi’nde arkeolog olarak görev yapan Ertan Aksoy, sur duvarlarının üzerinde, M.Ö. 620’li yıllarda yapılmış olan Athena tapınağının kazı çalışmaları ve restorasyon çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Kibele kutsal alanının önemi hakkında bilgi veren Aksoy, "Burası deniz kenarında bulunan çok nadir kutsal alanlardan bir tanesidir. Burada Kibele’nin heykelleri bulunuyordu. Denizciler sefere çıkmadan önce bu limana geliyorlar ritüellerini gerçekleştirip seyre açılıyorlardı" dedi.

"Phokaia Antik Kent’in en önemli savunma parçalarından biri olan Beş Kapılar bölgesi, adı üzerinde olduğu gibi surların gövdesine 5 tane kapı açılmış" diyen Aksoy "Bu kapılar daha önce denize açılıyordu, deniz sur duvarlarına kadar geliyordu. Duvarların öncesi arkaik döneme yaklaşık 2600 yıl öncesine dayanıyor. Ancak en son bu Beş Kapılar’ın restorasyonu Osmanlı döneminde yapılıyor. Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu şehzade Mustafa’nın silahtar ağası İskender tarafından yaptırılıyor. Kapılar küçük kayıkların giriş çıkış yapabileceği şekilde yapılmış" sözlerine yer verdi.