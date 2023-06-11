07-10 Haziran 2023 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Floor Curling Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakalarında 48 il arasından Erzurum Kültür Kurumu Ortaokulu Türkiye Şampiyonu oldu.

Floor Curling normal zeminde oynanabilen "Curling" branşı olarak ifade ediliyor. Buz zemine ihtiyaç olmayan bu branş rahatlıkla düz zemine sahip olan okul, spor salonu günü tüm tesislerde oynanabilmektedir. Floor Curling, 8 sondan (end) oluşur. Her bir sonda toplam 8 atış yapılır. 8 sonun ardından en fazla puanı olan takım yarışmayı kazanır. Matematiksel olarak sonuç belli olsa dahi takımlar en az 5 son oynamak zorundadır.