Floor Curling Türkiye Şampiyonası, 21 takımdan 63 sporcunun katılımıyla Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ev sahipliğinde başladı.

Floor Curling Türkiye Şampiyonası, 21 takımdan 63 sporcunun katılımıyla Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ev sahipliğinde başladı.

GAÜN Spor Bilimleri Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonanın açılışında konuşan Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, Türkiye’nin artık bir spor ülkesi olduğunu söyleyerek, yeni yüzyılda gençlerin gayretiyle Türkiye’nin hak ettiği yere geleceğini söyledi. Prof. Dr. Mehmet Günay, “Ünlig Gençlik ve Spor Bakanlığının en önemli gençlik projelerinden bir tanesi. 6 Branşta başlayan Ünilig spor faaliyetleri bu sezon itibariyle 49 branşa çıktı. Geçen sene Ünilig’e toplam 33 bin kişi katılım sağladı, bu seneki hedefimiz 45 bin. Devletimiz genç sporcularımızı çok önemsiyor. Son dönemde spor yatırımları üniversitelere yapıldı. 1 Ocak 2023 itibariyle sizin yüzyılınıza yani Türkiye’nin yüzyılına başlıyoruz. Bu oluşumunda Türkiye şampiyonlarımız ve oyunlarımız olacak. 2022 yılında Millli takımlarımız 56 spor branşında 5 bin 200 madalya kazandı. Türkiye artık bir spor ülkesi. İnanıyoruz ki, gençlerimizin de gayretiyle yeni yüzyılda ülkemiz hak ettiği yerlere gelecektir” şeklinde konuştu.

Floor Curling Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yaptıklarından dolayı mutlu olduğunu ifade eden GAÜN Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Musa Budak, bu şampiyonayı GAÜN’de düzenlemesinde vesile olan Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay’ e teşekkür etti. Budak, “Gaziantep Üniversitesi aynı anda iki farklı şampiyonaya ev sahipliği yapıyor. Üniversite sporları Türkiye’nin ikinci yüzyılında her alanda olduğu gibi sporda da kendisini göstermesi için önemli bir alt yapı imkânı sunuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız bütün imkânlarıyla üniversitelerde spor yatırımlarının artırılması için ciddi bir gayretin ve çalışmanın içerisinde, bugün burada bu şampiyonanın düzenlenmesi en önemli göstergelerden bir tanesi. Hep birlikte bayrağımızı göklere çekeceğimiz güzel şampiyonluklarında vesilesi olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Şampiyona, Prof. Dr. Mehmet Günay ile GAÜN Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Dr. Muhammed Musa Budak’ın başlama vuruşuyla başladı.