Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Çatak Ortaokulu, floor curling turnuvasında il birincisi oldu

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Çatak Ortaokulu, floor curling turnuvasında il birincisi oldu

Zonguldak Gençlik ve Spor il Müdürlüğü tarafından Zonguldak il genelinde Floor Curling turnuvası düzenlendi. Zonguldak Sporcu Fabrikası Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuva yıldızlar ve küçükler olarak 6 kategoride 7 takım yarıştı. Alaplı Çatak Ortaokulu yedi takımın yarıştığı yıldızlar karma, yıldızlar kız, küçükler karma ile küçükler kız olmak üzere 4 kategoride İl birinciliği elde etti. Alaplı Çatak Ortaokulu, il birincisi olarak Balıkesir’de düzenlenecek gurup müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Alaplı Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, Floor Curling müsabakalarında aldığı başarılarından dolayı Çatak Ortaokulu beden Eğitim Öğretmeni ve sporcularını kutlayarak başarılarının devamını diledi.