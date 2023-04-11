DÜZCE(İHA) – Düzce’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Grup Floor Curling müsabakaları 15 ilden 250 sporcunun katılımı ile yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul spor yarışmaları Okul Sporları Küçükler-Yıldızlar Grup Floor Curling Grup Müsabakaları tamamlandı. 15 ilden 250 sporcunun katıldığı şampiyonada yıldızlar müsabakaları sonunda kızlarda Karaman, erkeklerde Karabük, karmada Kastamonu, küçüklerde ise kızlarda Karabük, erkeklerde Eskişehir ve karmada Karaman birinci oldu.