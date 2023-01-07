Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Floor Curling İl Birinciliği müsabakaları 4-5 Ocak tarihleri arasında gerçekleşti.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Floor Curling İl Birinciliği müsabakaları 4-5 Ocak tarihleri arasında gerçekleşti.

Müsabakalar Köyceğiz Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı. Turnuvada Köyceğiz Toparlar Ortaokulu küçükler ve karma kategorisinde, Köyceğiz Atatürk Ortaokulu küçük kızlar kategorisinde il birincisi oldu. Birinci olan okullar Balıkesir’de gerçekleşecek olan grup müsabakalarında Muğla ilini temsil etmeye hak kazandı. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, “Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Floor Curling İl Birinciliği 4-5 Ocak tarihleri arasında ilçemizde gerçekleşti. İlimizi temsil edecek öğrencilerimizi tebrik ediyor grup müsabakalarında başarılarının devamını diliyorum" dedi.