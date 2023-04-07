Türkiye Curling Federasyonu tarafından düzenlenen, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen Okul Sporları Floor Curling Küçükler Kız ve Erkek Grup Müsabakaları tamamlandı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 15 Temmuz Şehitleri Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen Floor Curling Küçükler Kız ve Erkek Grup Müsabakalarına Ağrı’daki sporcuların yanı sıra Van, Erzurum, Artvin, Trabzon ve Diyarbakır’dan gelen 100 sporcu mücadele etti.

Grup müsabakaları sonunda ilk dörde giren takımlar mayıs ayında Ankara’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’na katılacak.

Müsabakalar sonunda dereceye giren Takımlara kupa, madalya ve katılım belgeleri Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Türkiye Curling Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gökhan Bayraktar, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Fatih Karaoğlan, Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak ve katılımcılar tarafından takdim edildi.