Muğla’nın Milas ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Boğaziçi Mahallesi’nde flamingo ve 118 farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Tuzla Sulak Alanı kıyılarında oluşan köpükler ve ve kirlilik, ekosistemi tehdit ediyor.

Her yıl 3 bin flamingonun uğrak noktası olan 380 hektarlık Tuzla Sulak Alanı kıyı kesimlerinde yaklaşık 200 metre boyunca meydana gelen beyaz köpükler ve kötü koku, ekosistemi tehdit ediyor. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, köpüklenmenin hem doğal hem de yapay nedenlerle oluşabileceğine dikkat çekti. Özçelik, “Tuzla Sulak Alanı, her yıl yüzlerce kuş türünün konakladığı eşsiz bir ekosistem. Ancak süregelen kuraklık nedeniyle bölgeye giren su miktarında ciddi bir azalma var. Bunun yanı sıra evsel atıklar ve kimyasal kirleticiler gibi unsurlar, sulak alanda ötrofikasyon etkisi oluşturuyor. Bu da mikroorganizmaların etkisiyle göl kenarında köpüklenme ve kötü kokulara yol açıyor. Yetkililer derhal numuneler alarak kirliliğin kaynağını tespit etmeli ve önlem almalıdır. Aksi takdirde alanın ekosisteminin korunması riske girebilir” dedi.

Bölgenin “Kuş Cenneti” olarak bilindiğini vurgulayan Özçelik, ekosistemin korunması adına hızlı müdahale çağrısında bulundu.

Öte yandan bölgedeki flamingolar dron ile görüntülendi.