Tokat’ın Sulusaray ilçesi Kamış Gölü’nde doğal yaşamlarına devam esen flamingolar, göç etmeden önce görüntülendi.

Tokat’ın Sulusaray ilçesine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kamış Gölü, flamingolara ev sahipliği yapıyor. Onlarca çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan göl, çiftçiler ve köylüler tarafından tarımsal sulamada kullanılmayarak korunuyor. Alpu Irmağı’ndan göle yapılan kanalla su getirilen gölde su seviyesinin artmasıyla kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı. Su seviyesinin yükselmesiyle gölde yaşayan flamingolar, yüzerken görüntülendi. Ekim Aylarında göç eden flamingolar ve gölet doğal güzelliğiyle mest etti.

"Yaz aylarında burada çok fazla kuş oluyor, burası adeta kuş cennetine dönüyor"

Köylülerin ve çiftçilerin Kamış gölünden su kullanmadığını belirten çiftçi Faruk Yorgun, "Buraya Kamış Gölü derler, kamışı ile meşhur olan bir göldür. Ben çocukken buradan kamış alır, annelerimiz dokurdu. 15 yıl öncesinde bu göl daha büyüktü, göl kurudu. Göl kuruyunca bazıları kuruyan yerleri tarım arazisi yaptı. Göl kuruyunca burada kuş kalmadı. 6 kilometre uzaklıkta Alpu Irmağı var, oradan buraya su tahliyesi yapıldı. Buraya su gelince kamışlar tekrar büyüdü ve kuşlar gelmeye başladı. Buraya flamingolar, yaban kazları, karabatak gibi kuşlar gelmeye başladı. Yaz aylarında burada çok fazla kuş oluyor, burası adeta kuş cennetine dönüyor. Şu an gölden hiçbir çiftçi veya köylü bu suyu kullanmıyor. Alpu Barajı’ndan su kullanılarak çiftçiler sulama yapıyor. Şu anda kuşların göç sezonu başladı, ilerleyen zamanda göç etmeye başlayacaklar. Kış aylarında burada soğuklara dayanabilen kuşlar kalıyor. Flamingolar kış aylarında gidiyor, yaz aylarında geri geliyor" şeklinde konuştu.