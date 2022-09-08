Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Eğitmenleri İçin Eğitici Eğitimi Projesi imza töreni düzenlendi. Fırat Kalkınma Ajansı (FKA), eğitici eğitim projesine maddi destek verecek.

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Eğitmenleri İçin Eğitici Eğitimi Projesi imza töreni düzenlendi. Fırat Kalkınma Ajansı (FKA), eğitici eğitim projesine maddi destek verecek.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri 4. Bölge Koordinatörü olan Malatya, Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli illerinde ASKOM, UMKE ve 1. Basamak sağlık kuruluşu çalışanlarına zorunlu Modül Eğitimleri veriyor. Malatya İl Sağlık Müdürlüğü adına söz konusu eğitimleri veren eğitmenler ile kurumda hizmet içi eğitimlerde görevli diğer eğitmenlerin sürekli gelişiminin desteklenmesi, farkındalığın arttırılması, yeni ve güncel bilgilerle donatılmalarının sağlanması ve diğer bölge eğitim merkezlerine örnek teşkil etmesi amacıyla proje hazırlandı ve FKA’ya başvuru yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü Kalite Koordinatörlüğünce “İl Sağlık Müdürlüğü Eğitmenleri İçin Eğitici Eğitimi Projesi” FKA Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programında başarılı bulundu. FKA konferans salonunda düzenlenen imza törenine İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erhan Berk, FKA Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, FKA İzleme ve Değerlendirme Birimi Başkanı Mehmet Şirin Budancamak ve İl Sağlık Müdürlüğü Proje ekibi katıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erhan Berk, burada yaptığı açıklamada, “Bugün Fırat Kalkınma Ajansı ile karşılıklı imza altına aldığımız proje çerçevesinde eğitmenlerimize, eğitimin planlanması, interaktif eğitim uygulama teknikleri, zaman yönetimi, teorik ve pratik eğitim konuları, role-play (gösterim sanatı) sahne çalışması eğitimi, diksiyon ve retorik (ikna edici konuşma sanatı) uygulama yöntemlerinin verilmesi planlanmaktadır” dedi. Berk, FKA Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu’ya teşekkür etti.

FKA Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu ise projelere her zaman destek olduklarını vurguladı.