Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteğiyle ‘Sizin Oraların Nesi Meşhur’ sloganıyla organize edilen Antalya 13. YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’nda Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) standında Fırat Bölgesi yöresel ürünleri tanıtıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Fırat Kalkınma Ajansı tarafından fuarda açılan stantta Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinin yöresel ürünlerden birçoğu coğrafi işaretli; Malatya Kayısısı, Bingöl Balı, Ulukale Dutu, Ağın Leblebisi, Bingöl Kavurması, gazoz, sirke, krem, kozmetik yağ, nohut, fasulye, bulgur, badem, kurutulmuş meyve ve sebze ile diğer birçok yöresel ürünün tanıtımı gerçekleştirildi.

Fuarın açılış programına katılan Dışişleri Eski Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, FKA standını ziyaret ederek ürünler hakkında bilgi aldı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin de standı ziyaret ederek Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. Mehmet Şirin Budancamanak ile bir araya gelerek Ajansın faaliyetleri ve yöresel ürünlere yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Fuara ilişkin açıklamalarda bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. Mehmet Şirin Budancamanak, bu yıl on üçüncüsü düzenlenen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’nda Fırat Kalınma Ajansı olarak Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinin zengin yöresel ürünlerini tanıtmak amacıyla katılım sağladıklarını söyledi.

Budancamanak, fuarın özellikle yöresel ürünlerin tanıtılması, büyük zincir marketler ve e-ticaret firmalarıyla ticari bağlantılar kurulması açısından önemli olduğunu ifade ederek, “Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerimizden birçok firma ve kooperatif ürünlerini fuarda tanıtma şansı buldu. Standımız ve yöresel ürünlerimiz çok yoğun ilgi gördü. Ajans olarak bölge illerimizin kalkınmasına yönelik desteklerimiz devam edecektir” şeklinde konuştu.