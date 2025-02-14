Alanya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 1. sınıf öğrencileri, meslek hayatlarına adım atmanın heyecanını yaşadı. Düzenlenen beyaz önlük giyme töreniyle öğrenciler, fizyoterapist olma yolunda ilk adımlarını attı.

Törene, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Karahan, Alanya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Çakır ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Erdem Demir’in yanı sıra, bölümde görev yapan akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Geleceğin fizyoterapistlerine tavsiyeler

Tören, fizyoterapi mesleğinin toplum sağlığındaki önemine vurgu yapılarak başladı. Törende konuşan Alanya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Çakır, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanının insan sağlığı ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisine değindi. Çakır, "Fizyoterapistler, sadece hastalıkların tedavisinde değil, aynı zamanda koruyucu sağlık hizmetlerinde de önemli bir rol oynuyor. Bu meslek, sabır, özveri ve sürekli öğrenme gerektiriyor. Sizler, geleceğin fizyoterapistleri olarak toplumun sağlığına önemli katkılar sunacaksınız" dedi. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Erdem Demir ise öğrencilere fizyoterapistliğin tarihçesi hakkında bilgiler verdi. Mesleki etik ve sorumluluklarını hatırlatan Dr. Öğretim Üyesi Erdem, "Beyaz önlük, sadece bir kıyafet değil, aynı zamanda bir sorumluluktur. Bu önlüğü giydiğiniz andan itibaren hastalarınızın güvenini kazanmak ve onların sağlığına katkıda bulunmak için çaba göstereceksiniz" şeklinde konuştu. Öğrenciler için mesleki kimlik kazanma yolunda önemli bir adım olan bu anlamlı törende, akademisyenler mesleğin önemine vurgu yaparak öğrencilere başarılar diledi.