Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2024-2025 akademik yılında eğitime başlayan öğrenciler beyaz önlük giydi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (AKM) ‘Origo Beyaz Önlük Giyme Töreni’ düzenlendi. Törene; Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Afitap Özdelikara, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ercan Tural, akademisyenler, fizyoterapistler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program müzik dinletisiyle devam etti.

"OMÜ mezunu olmanın haklı gururunu meslek hayatları boyunca taşımaktadır"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin sağlık ordusunun profesyonellerini yetiştiren bir kurum olduğunu belirten Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Afitap Özdelikara, “Hemşireden beslenme ve diyetetik uzmanına, fizyoterapistten dil ve konuşma terapistine kadar 10 farklı sağlık disiplini kurumumuzda nitelikli eğitim almakta ve OMÜ mezunu olmanın haklı gururunu meslek hayatları boyunca taşımaktadır. Öğrencilerimizin fakültemize geldiği ilk günden itibaren, işinde uzman akademik personel kadromuz, sizin bizlere emanet ettiğiniz biricik evlatlarınızı mesleğe yakışır, bilgi, beceri ve donanımla yetiştirmenin sorumluluğunu hissetmektedir. Bu bilinç ve gayretle hareket eden bölümümüzün kıymetli hocalarına çok teşekkür ediyorum" dedi.

“Sizden en büyük beklentimiz doğruluk ve dürüstlükten ayrılmamanızdır”

Öğrencilerin mezuniyet törenlerinde de aynı sevinci ve heyecanı paylaşacaklarını söyleyen Doç. Dr. Özdelikara, öğrencilere seslenerek, “Bugün burada aslında meslek hayatınız boyunca sürecek bir hareket noktasında bulunuyorsunuz. Sağlıkta yaşam hakkını ve insan onuruna saygıyı konuştuğumuz bu günlerde sizden en büyük beklentimiz doğruluk ve dürüstlükten ayrılmamanızdır. Birazdan burada giyeceğiniz beyaz önlük sadece sağlık ve esenliğin değil aynı zamanda mesleki ahlakın, insan onuruna yakışır yaşam sürmenin ve dürüstlüğünde temsili niteliğindedir" diye konuştu.

"Geleneksel hale getirdik"

Önümüzdeki yıl ilk mezunlarını vereceklerini söyleyen Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ercan Tural, “Fizyoterapistler, sağlık alanında çalışan sağlık profesyonelleri olarak birçok alanda hizmet vermektedirler. Kamuda ve özel sektörde çalışan fizyoterapistler olduğu gibi kendi merkezleri açan, sağlıklı yaşam merkezlerinde hizmet veren ve ’Hayata hareket kat’ sloganıyla çalışan meslektaşlarımız, önümüzdeki yıl ilk mezunları vererek bölümümüzden bu aşamada büyük sağlık neferleri olarak başlayacaklar. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Origo Beyaz Önlük Giyme Töreni’ni geleneksel hale getirdik. Origo, tıp literatüründe kasların kemiklere yapıştığı yer ve hareketin başladığı nokta olarak isimlendirilmektedir. Dolayısıyla biz de ’Hayata hareket kat’ sloganıyla bu beyaz önlük giyme törenine bu ismini taktık ve aynı şekilde devam etsin istiyoruz” şeklinde konuştu.

Tören, öğrencilerin beyaz önlüklerini giymesinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.