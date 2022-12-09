Eskişehir Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi, kurumsal protokol ağına bir yenisini daha ekledi.

Eskişehir Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi, kurumsal protokol ağına bir yenisini daha ekledi.

Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) ile yapılan sağlık anlaşması ile İŞKUR personellerine ve ailelerine indirim ayrıcalığı sağlandı. İki kurum arasında 2021 yılında yapılan sağlık protokolü yenilenerek, kurumlar arasındaki işbirliğinin süresi 2023 yılına dek uzatıldı. Bu şekilde İŞKUR Eskişehir Şubesi bünyesinde bulunan personeller ve aileleri Fizyomer Tıp Merkezi tarafından sunulan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Dâhiliye, Cilt Sağlığı ve Hastalıkları, Diş Sağlığı ve Hastalıkları, Estetik, Lazer Epilasyon (Alexandrite), Saç Ekimi, Sağlıklı Yaşam ve Zayıflama Birimi, Radyoloji, Laboratuar Üniteleri gibi sağlık hizmetlerinden indirimli olarak faydalanabilecek.

Fizyomer ve İŞKUR’den protokol hatırası

İŞKUR Eskişehir İl Müdürü Hasan Yoldaş ve İl Müdür Yardımcısı Erdoğan Şahin, Fizyomer’i ziyaret ederek Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Kurucusu ve Tıbbi Direktörü Uzm. Dr. Türkan Tünerir ve Fizyomer çalışanları ile bir araya geldi. Fizyomer’i gezerek kurum içinde sunulan hizmetleri yerinde inceleyen İŞKUR yöneticileri anlaşmanın karşılıklı olarak imzalanmasından sonra protokolün hayırlı olmasını diledi. İmzaların atılmasının ardından hatıra fotoğrafı çekildi.