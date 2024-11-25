Eskişehir Fizyomer Terapia Estetica Denta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi ile Türk Metal Sendikası arasında indirim anlaşması imzalandı.

Eskişehir Fizyomer Terapia Estetica Denta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Finans Müdürü Erdoğan Balcılar ile Türk Metal Sendikası Teşkilatlandırma Sekreteri Serhat Engin arasında indirim anlaşması imzalandı. Fizyomer Finans Müdürü Erdoğan Balcılar, imzalanan bu anlaşma ile Türk Metal Sendika üyelerine ve birinci derece yakınlarına Fizyomer’in sağlık hizmetlerinden daha avantajlı şekilde yararlanma imkanı sunduklarını iletti. Türk Metal Sendika Teşkilatlandırma Sekreteri Serhat Engin de kendilerine sunulan bu avantajdan son derece memnun olduklarını dile getirdi.