Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Kurucusu ve Tıbbi Direktörü Uzm. Dr. Türkan Tünerir, "Eskişehir’e ve çevre illere verdiğimiz sağlık hizmetlerinin başarısı yurtdışına ulaştı ve Fizyomer bugün Sağlık Turizmi alanında hem Eskişehir hem de Türkiye için önemli bir merkez haline geldi" dedi.

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Kurucusu ve Tıbbi Direktörü Uzm. Dr. Türkan Tünerir, "Eskişehir’e ve çevre illere verdiğimiz sağlık hizmetlerinin başarısı yurtdışına ulaştı ve Fizyomer bugün Sağlık Turizmi alanında hem Eskişehir hem de Türkiye için önemli bir merkez haline geldi" dedi.

Fizyomer Terapia her yıl geleneksel olarak düzenlediği basın buluşmalarına yerden devam ediyor. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebi ile 23’üncü yılını kutlayan Fizyomer’de basın mensupları bir araya geldi. Burada bir açıklama yapan Dr. Tünerir, Pandemi sürecinde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zor ve yıpratıcı bir dönem yaşansa da Fizyomer olarak kendi içlerinde mümkün olduğunca faydalı geçirdiklerini belirtti. Kurum içinde yenilikler ve geliştirmeler yaparak geçirdiğimiz süreç sonunda Fizyomer Tıp Merkezi çatısı altında yepyeni birimler doğduğunu anlatan Dr. Türkan Tünerir, "Fizyomer Terapia kliniği Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Dâhiliye, Radyoloji, Laboratuvar, Sağlıklı Yaşam ve Zayıflama Birimleri ile hizmet vermeye, Eskişehir’e, çevre illere ve dünyanın dört bir yanından gelen hastalara hizmet vermeye devam ediyor. Kurumumuzda yeni açılan birimlerden biri olan Fizyomer Estetica kliniği son teknoloji donanımı ve deneyimli personel kadrosu ile kozmetik dermatoloji hizmetleri sunmaya başladı. Andulasyon terapi, masaj terapisi, ozon terapi, akupunktur, hacamat gibi geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamalarının yanı sıra hydrafacial, saç ekimi ve lazer epilasyon hizmetleri de sunmaya başladık. Yaptığımız en son yatırım dünyanın en iyisini Eskişehir’e getirmek oldu. Dünyanın en iyi lazer epilasyon cihazı ödülüne sahip CynoSure Elite Plus, Alexandrite ve NdYag dalga boylarının birlikte olduğu son teknoloji bir cihaz. Bu cihaz ile yaptığımız uygulamalarda başarılı sonuçlar almaya ve müşteri memnuniyeti sağlamaya devam ediyoruz" dedi.

"Fizyomer, hem Eskişehir, hem de Türkiye için önemli bir merkez haline geldi"

Kurumlarının bir diğer yeni birimi olan Fizyomer Denta Diş Sağlığı Kliniği hakkında da bilgi veren Dr. Türkan Tünerir, şöyle konuştu;

"Dental implant tedavileri başta olmak üzere ortodontik tedavi, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma, gülüş tasarımı, çene cerrahisi uygulamaları ile yerli ve yabancı hastalara nitelikli diş tedavileri uyguluyoruz. Sağlıklı bir toplum için bireylerin yaşam kalitelerini yükseltmek vizyonu ile çıktığımız bu yolda 23 yılı tamamladık. Eskişehir’e ve çevre illere verdiğimiz sağlık hizmetlerinin başarısı yurtdışına ulaştı ve Fizyomer bugün Sağlık Turizmi alanında hem Eskişehir, hem de Türkiye için önemli bir merkez haline geldi. Bu memnuniyeti daimi kılmak için hekimlerimiz ve tüm personel kadromuz ile var gücümüzle çalışmaya, çabalamaya devam edeceğiz."