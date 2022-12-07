fizy’de kasım ayında en çok dinlenen şarkı Semicenk’in söylediği, “Unutmak Öyle Kolay mı Sandın?” olurken, en çok beğeniyi Mabel Matiz’in ‘Antidepresan’ı aldı. Müzikseverler kasımda en çok Müslüm Gürses dinledi ve en çok aratılan şarkıcı listesinde Ahmet Kaya ilk sırada yer aldı.

fizy’de kasım ayında en çok dinlenen şarkı Semicenk’in söylediği, “Unutmak Öyle Kolay mı Sandın?” olurken, en çok beğeniyi Mabel Matiz’in ‘Antidepresan’ı aldı. Müzikseverler kasımda en çok Müslüm Gürses dinledi ve en çok aratılan şarkıcı listesinde Ahmet Kaya ilk sırada yer aldı.

Kasım ayında dijital müzik platformu fizy’de en çok dinlenen sanatçı Müslüm Gürses olurken, en çok aratılan isimler arasında Ahmet Kaya öne çıktı. Kasım’da en çok Semicenk’in söylediği “Unutmak Öyle Kolay mı Sandın?” şarkısı dinlenirken, Mabel Matiz’in söylediği Antidepresan ayın en çok beğenilen şarkıları arasında ilk sırada yer aldı. Gazapizm & Melike Şahin’in seslendirdiği “Olur mu?” ise fizy dinleyicileri tarafından en çok paylaşılan şarkı oldu.

En çok şarkı dinlenen şehirlerde ‘İstanbul’ ilk sırada

Dijital müzik platformu, kasım ayında en fazla İstanbul’da dinlendi. Sıralamanın devamında ise Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Adana, Antalya ve Kayseri yer aldı.

Kasım arabesk, pop ve rap müziklerinin ayı oldu

Dijital müzik platformunda kasım ayında en çok arabesk, pop ve rap müzikleri dinlendi. Kullanıcıların tercihleriyle oluşan algoritma listeleri hariç, editörlerin dikkatle hazırladığı en çok dinlenen listeler arasında fizy Top 50 Yerli, Dile Dolanan Şarkılar, Taze Çıkanlar, Güne Güzel Başlatan Şarkılar, Popabesk, Ortaya Karışık, Kasım’da Aşk ve fizy Rap öne çıktı.