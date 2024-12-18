Müzik uygulaması fizy, 2024 yılının en çok dinlenen sanatçısı Semicenk’i ‘En Uzun Gece’ konseriyle müzikseverlerle buluşturuyor. Semicenk’in bugüne kadar verdiği en büyük konserlerden birine sahne olacak gecede, müzik uygulamasından Semicenk’i en çok dinleyen 2 kişi de sanatçıyla tanışma şansına sahip olacak.

fizy, Zaman Tüneli uygulamasında 2024 yılının en çok dinlenen sanatçısı seçilen Semicenk’i konserle hayranlarıyla buluşturuyor. Semicenk, yılın en uzun gecesi olma özelliğini taşıyan 21 Aralık Cumartesi akşamı Ülker Sports Arena’da, fizy’nin isim sponsorluğunda ‘En Uzun Gece’ konserinde sahne alacak. Saat 21.00’da başlayacak olan konserde seyirciler, Semicenk’in sevilen şarkılarıyla güzel bir gece yaşayacak. Yılın en uzun gecesini farklı bir müzik şölenine dönüştürecek bu etkinlik, Semicenk’in bugüne kadarki en büyük konserlerinden biri olacak. fizy uygulamasından Semicenk’i en çok dinleyen 2 kişi gecede sanatçıyla tanışma imkanı bulacak.