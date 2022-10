Fizik tedavisinde etkili bir yöntem olan ‘Algoloji’ (ağrı tedavisi) başarılı sonuçlar sağlıyor.

Başkent’te faaliyetlerine başlayan özel bir klinik, hastalarına sağladığı tedavi hizmetlerine, "Algoloji" yöntemini de ekledi. Ağrının nedenlerini inceleyen ve kaynağını tanımlayarak tedavi etmeyi hedefleyen bir yöntem olan Algoloji, daha çok kronik ağrıları hedef alıyor. Hastaların her biri için özel durumlarına, ihtiyaçlarına ve hedeflerine uyacak kişiselleştirilmiş tedavi planları oluşturulan merkezde, alanında uzman Prof. Dr. Birol Balaban ve Doç. Dr. Ferdi Yavuz tarafından kişiye özel tedaviler uygulanıyor. Klinikte uygulanan tedaviler arasında fiziksel tıp, pediatrik rehabilitasyon, optimize tıbbi tedavi ve girişimsel ağrı yönetimi gibi teknikler de yer alıyor.

"7’den 70’e tüm herkese tedavi sunuyoruz"

Tedavi yöntemlerinde 7’den 70’e başarı sağladıklarını belirten Prof. Dr. Birol Balaban, “Bizim tedavi yöntemlerimiz daha çok ağrı ve fizik tedavi rehabilitasyon üzerine olan tüm kas-iskelet sistemi ağrısı veya fonksiyon kaybına bağlı sıkıntıları gelişen çocukluk ve yetişkinlik çağındaki insanlara hitap ediyor. Özellikle omurga ve diğer etken ağrılardan kaynaklı fizik tedaviyle ilgili 7’den 70’e tüm herkese tedavi sunuyoruz. Her yetişkinde ve çocukta farklı yöntemler kullanıyoruz. Teknolojik sistemlerden tutun konvansiyonel dediğimiz geleneksel sisteme kadar her tedavi yöntemini uyguluyoruz. Burada hastalığın tanısı, yaş grubu ve özelliğine göre tıbbi imkan verilen her türlü uygulamayı yapabilmekteyiz” ifadelerini kullandı.

"Bu uygulamalarda, özellikle de görüntüleme yöntemi çok önemli"

Yeni tedavi yöntemleriyle daha etkili sonuçlar aldıklarını ifade eden Doç. Dr. Ferdi Yavuz ağrı tedavisiyle ilgili, “Algoloji (ağrı tedavisi) bu uygulamalarda, özellikle de görüntüleme yöntemi çok önemli. Önceden körleme yapılan enjeksiyon artık günümüzde terk edilmiş durumda. Hem hastanın güvenliği, hem de enjeksiyon etkinliğinin arttırılabilmesi açısından görüntüleme rehberliğinde yapılan ağrı tedavileri oldukça etkili sonuçlar vermektedir” diye konuştu.

Açılış sonrası misafirler kliniği gezerek tedaviler hakkında uzman hekimler tarafından bilgi aldılar.