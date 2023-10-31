Adıyaman’ın Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne ataması gerçekleşen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Selin Aksungur, hasta kabulüne başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından 112. Dönem DHY ataması ile Gölbaşı Devlet Hastanesi’nde göreve başlayan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Selin Aksungur, hasta kabulü yapıyor.

1993 Balıkesir’de dünyaya gelen Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Selin Aksungur, 2017 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. İlk olarak Bingöl Salhan Devlet Hastanesi’nde 2 ay pratisyen hekimlik görevinin ardından 2018-2023 yılında İstanbul Sultan 2. Abdulhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesi’nde (GATA) asistanlık eğitimini tamamladı. 112. Dönem DHY ile Ekim ayı itibariyle Gölbaşı Devlet Hastanesi’nde göreve başladı.

Kadrolarının her geçen gün biraz daha güçlendiğini belirten Gölbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Engin Çatal, “Hastanemizde göreve başlayan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Selin Aksugur’a görevinde başarılar dilerim. Göreve geldiğimiz günden bu zamana kadar hastanemizde eksik olan uzman hekim kadromuzu her geçen gün artırmaya ve güçlendirmeye devam ediyoruz. Hastanemiz standartlarını en üst kaliteye getirmeye devam edeceğiz ve aynı şekilde eksik olan branşlarda ki hekimlerimizi de tamamlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.