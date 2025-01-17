Kula Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığı’nın yaklaşık 2 milyon 500 bin TL değerindeki desteğiyle Kula Devlet Hastanesi’nde yeni bir Fizik Tedavi Servisi açıldı. Kula’nın en büyük sağlık eksikliklerinden biri olan bu servisin açılması, halkın sağlık hizmetlerine erişimini önemli ölçüde artıracak.

Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi 2025 yılında sağlık alanındaki eksikleri tamamlamak için çalışmalar yürüten Kula Devlet Hastanesi Başhekimliği, Kula Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığı’nın yaklaşık 2 milyon 500 bin TL değerindeki desteğiyle Kula’nın en büyük eksiklerinden biri olan Fizik Tedavi Servisi’nin eksikliğini giderdi. Kula’daki sağlık çalışmaları için oldukça anlamlı olan bu servisin hasta kabulüne başlaması için açılış töreni düzenlendi. Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca ve protokol üyelerinin katılımı ile hizmete açılan Fizik Tedavi Servisi, 20 Ocak Pazartesi günü itibariyle hasta kabulüne başlayacak. Kula Devlet Hastanesi’nin fizik tedavi branşındaki eksikliğini Kula Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığı’nın büyük destekleriyle gidermiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir, tüm Kula halkına hayırlı olsun temennilerini iletti. Kula’daki sağlık çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca ise emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kula’daki hizmet süresince sağlık alanına her zaman destek olduklarının altını çizen Kula Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen, kooperatif üyelerinin de desteğiyle bu hizmeti Kula’ya kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Fizik Tedavi Servisi, 20 Ocak Pazartesi günü itibariyle Kula halkının hizmetine sunulacak. Kula’daki sağlık hizmetlerine önemli bir katkı sağlayacak olan bu yeni servis, bölgedeki hasta kabulüne başlamasıyla birlikte vatandaşlara kaliteli tedavi imkânları sunmayı hedefliyor.

Düzenlenen açılış törenine Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Kula Belediye Başkan Vekili Mutlu Keskin, Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca, İl Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Başkanı Ebru Taşık, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Leyla Arıcı, Kula Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, Alaşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Fatih Çataldere, 28.Dönem AK Parti Manisa Milletvekili Adayı Ahmet Palabıyık, AK Parti Kula İlçe Başkanı Nejat Gülmez, MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Cansu Sarıgül, siyasi parti temsilcileri ve sağlık emekçileri katıldı.