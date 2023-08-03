Çocukluktan itibaren pilot olmanın hayalini kuran Senem Özdemir, ’başka bölümde okusam da pilotluktan asla vazgeçmeyeceğim’ düşüncesiyle başladığı İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Fizik Bölümünü birincilikle bitirdi. Okudukça fiziği çok seven ve bu alanda araştırmalar yapmaya yoğunlaşan Özdemir, pilot olmaktan vazgeçerek kendisine bambaşka bir kariyer rotası çizdi, başarılarıyla Avrupa’ya açıldı.

İzmirli Senem Özdemir, henüz ilkokuldayken uçaklara ilgi duymaya başladı ve pilotluk mesleğini erken yaşta kendisine hedef belirledi. ‘Üniversitede hangi bölümde okursam okuyayım, nasılsa kararım değişmez’ diye düşünen Özdemir, 2017 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünü kazandı. Özdemir’in yaptığı İzmir Ekonomi Üniversitesi tercihi, hayatında dönüm noktası oldu. Bölümüne kısa sürede uyum sağlayan Özdemir, akademisyenlerinin de yönlendirmesiyle fizik alanındaki çalışmalarını hızlandırdı.

Bilimsel projelere imza atıp araştırmalarını derinleştirdikçe fiziği çok seven ve bu alanda ilerlemeye karar veren Özdemir, pilot olma hayalini de rafa kaldırdı. Fiziğin sunduğu geniş inceleme alanı ve yeni şeyler keşfetmenin heyecanıyla çalışmalarını sürdüren Özdemir, derslerindeki başarısıyla akademisyenlerinin de dikkatini çekti. Özdemir, 2022 yılında İEÜ Fizik Bölümünden birincilikle mezun oldu.

Hiç ara vermeden akademik kariyerini sürdürmeye karar veren Özdemir, Ege Üniversitesinde ‘nükleer fizik’ alanında yüksek lisans yapmaya başladı. Özdemir, çalışmalarını ise atomlar, moleküller ve fizik yasaları hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlayan ‘parçacık hızlandırıcılar’ ve ‘elektron bulutları’ üzerine yoğunlaştırdı. İtalya’da bulunan ve Ulusal Nükleer Fizik Enstitüsünün (INFN) en büyük laboratuvarı olan Frascati Ulusal Laboratuvarı (LNF) ile İsviçre’deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) ile iş birliği içerisinde araştırmalarını sürdürmeye başlayan Özdemir, bilim dünyasında fark oluşturacak projeler üretmeyi hedefliyor.

Genç bir fizikçi olarak bilim dünyasına ışık tutacak çalışmalar yapmak istediğini söyleyen Özdemir, “Bir gün pilotluktan vazgeçeceğim aklıma gelmezdi. Bu açıdan bazen kendime de şaşırıyorum; ancak fiziği ve akademisyenlerimi çok sevdim. Fizik ile ilgilenmenin beni mutlu edeceğini anladım. İyi ki, bu bölümü ve üniversitemi tercih etmişim. Bu tercihim, hayatımı baştan sona şekillendirdi. Yüksek lisanstan sonra doktoramı da yapıp akademik anlamda ilerleyişimi sürdürmek istiyorum. Genç bir kadın fizikçi olarak üniversitemin ve ülkemin adını bilim ile duyurmanın sevincini, gururunu yaşamak istiyorum. Fiziğin temellerini attığım üniversitemde, bir akademisyen olarak çalışıp araştırmalarım ve projelerim ile bilime katkı sağlamayı, genç öğrencilere fiziğin büyüsünü aşılamayı da çok isterim” diye konuştu.

Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Beni fiziğe çeken en önemli noktalardan biri, geniş bir araştırma alanının olması ve bilinmezlikleri çözme isteği oldu. Bir işte başarılı olmanın en önemli yolunun, o işi severek yapmak olduğuna inanırım. Fiziği seviyorum ve kendime güveniyorum. Parçacık hızlandırıcılar ve bunların performansını sınırlayan kolektif etkilerden biri olan elektron bulutları ile ilgili çalışmalar yapıyorum. Türkiye’de bu konu üzerinde çalışan çok fazla bilim insanı yok. Bu alanda fark meydana getiren çalışmalara imza atmayı hedefliyorum. Başta İzmir Ekonomi Üniversitesi olmak üzere, Bölüm Başkanım Prof. Dr. Abbas Kenan Çiftçi’ye, danışmanım Doç. Dr. Rena Çiftçi’ye ve en önemlisi eş danışmanım Dr. Özgür Etişken’e çok teşekkür ediyorum.”