Zonguldak’ta halk pazarında fiyatların yüksek olmasına rağmen ilgi azalmadı.

Zonguldak’ta her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri kurulan halk pazarı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren pazara gelerek alışverişlerini yaptı. Pazarda fiyatların yüksek olmasına rağmen vatandaşlar ürünlere ilgi gösterdi. Tezgahlarda, Domates 80 lira, salatalık 50 lira, patates 10 lira, soğan 12,5 lira, marul 50 lira, pazı 15 lira, biber 90 lira, dolma biber 60 lira, ıspanak 50 lira’dan alıcı buldu.