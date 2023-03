Sivas’ta uygun fiyata et satışı yapan Et ve Süt Kurumu önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Sivas’ta uygun fiyata et satışı yapan Et ve Süt Kurumu önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Sivas’ta vatandaşlar saatler öncesinden sıraya girdikleri Et ve Süt Kurumu önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Et ve kıyma alabilmek için sıraya girenler, kurum önünde yoğunluk oluşturdu.

Bekir Akbulut, fiyatların piyasaya göre yarı yarıya olduğunu ifade ederek, “Ucuz et aldık. Geldim, sırada bekledim. Birer kilo et veriyorlar. Fiyatlar piyasaya göre yarı yarıya. Kıyma aldım, kasapta fiyatı 200 lirayı geçiyor. Şu an için et kalmadı. Önümüz ramazan, et gelirse yine sıraya girip bir şeyler yapacağız” dedi.