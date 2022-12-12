Karadeniz’de son günlerde genelde ince avlanan hamsi tezgâhlarda yerini alırken hem fiyatının yüksek, hem de ince olması talebi azalttı.

Karadeniz’de son günlerde genelde ince avlanan hamsi tezgâhlarda yerini alırken hem fiyatının yüksek, hem de ince olması talebi azalttı.

Trabzon Balık Hali’nde daha önce kilosu 25 TL’den satılan hamsi, bugün itibariyle 35-50 TL arasında satılırken, ince hamsiye ilginin olmaması satışları düşürdü.

Birkaç gündür gelen ince hamsiyi vatandaşın pek tercih etmediğini belirten balıkçılar diğer çeşitlerde de belirgin bir azalma yaşandığını kaydettiler. Vatandaşın genelde iri hamsiyi sorduğunu belirten balıkçılardan Serdar Korkmaz, “Hamsi 2-3 günden beri biraz azaldı ve ince çıkmaya başladı. Daha önce kilosu 25-35 TL arasında idi son 2 gündür 35-50 TL arasında değişiyor. Vatandaş hamsinin fiyatından ziyade ince oluşundan pek tercih etmiyor. Bugünlerde çeşit olarak genelde istavrit, mezgit geliyor. Fiyatlar istavrit 60-70 TL, mezgit 40-50 TL. sargan 80-100 TL” dedi.

Balıkçılardan Emin Avcı, hamsinin gün geçtikçe incelmeye başladığını ifade ederek “Hamsi günden azalıyor ve çok ince çıkıyor. Vatandaş ince olduğu için hamsiye talebi azaldı. Fiyat olarak ta yükseldi daha önce kilosu 25 TL olan hamsi bugün itibariyle 40-50 TL. Gün geçtikçe inceye doğru gidiyor. Vatandaş hamsinin biraz daha irinlemesini bekliyor ancak şu an ince. Diğer balık çeşitlerinin fiyatı istavrit 70 TL, mezgit 50-100 TL arası, sargan 100 TL, tirsi 60 TL, az miktarda palamut geliyor iriliğine göre 80-100 TL, hamsi 40-50 TL” diye konuştu.

Balıkçılardan Süleyman Çakır da hamsinin fiyatı bugünlerde arttığını belirterek” Hamsi bugünlerde azaldı, kilosunu 25 TL’ye sattığımız hamsi bugünlerde 35-40 TL. Bugün palamut geldi 1 kilogramın üzerinde . Fiyatlarımız mezgit 70-100 TL, istavrit 70 TL, tirsi 60 TL, hamsi 40 TL. Sezon istediğimiz gibi gidiyordu ancak hamsi biraz daha irileşeydi daha iyi olurdu” şeklinde konuştu.