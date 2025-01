Eskişehir’de tezgahlarda kilosu 250 TL’ye kadar düşen çinekopa vatandaş yoğun ilgi gösteriyor.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte başlayan balık sezonu sürüyor. Soğuk havaların vazgeçilmez yiyeceklerinden olan balığa vatandaş yoğun ilgi gösterirken, tezgahlarda yer alan çinekopun fiyatı dikkat çekiyor. 250-300 TL bandında satılan çinekop, rağbet görüyor.

"Normalde hamsinin 250 TL olduğu zaman çinekop 400-500 TL olur ama, şu an 250-300 TL"

Güncel balık fiyatları hakkında bilgilendirmede bulunan esnaf Erkan Arslanbenzer, "Şu aralar hamsi fiyatlarımız 200-250 TL bandında seyrediyor. Uskumru 200, palamut, 150, istavrit 150, sardalya 150 ve çinekop 300 TL. Normalde hamsinin 250 TL olduğu zaman çinekop 400-500 TL olur ama, şu an 250-300 TL. Çinekop ve istavrit şu an bol. Çinekop biraz daha ağırlıklı gidiyor. Çünkü tava ve ızgara şeklinde yapılabiliyor. Çinekopun en güzeli tava olur. İstavrit biraz kılçıklıdır, çinekop daha güzel olur. Palamut hâlâ devam ediyor. Tanesi 150 TL ama şoklu palamut. Yani 1 ay önce eksi 40 dereceye attığımız balıklar satışta. O bile şu an tüketilebilir. Tanesi 1 kilo 250 gram geliyor. Temizlediğiniz zaman 1 kilogram balık kalıyor. Bence palamut da şu an ideal" dedi.